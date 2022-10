Stiri pe aceeasi tema

- Tradițiile de nunta au inceput deja acasa la Valentin și Codruța Sanfira. Celebrul artist și soția lui fac azi cununia religioasa și nunta. Toți cei dragi, in jur de 500 de invitați, le vor fi alaturi in aceasta zi. Iata primele imagini cu cei doi in ipostaza de miri!

- Uneori, tare complicate sunt caile Domnului, spune un proverb romanesc. A simțit asta pe pielea lui un barbat care și-a abandonat mireasa chiar in mijlocul nunții. Totul s-a intamplat pe data de 4 septembrie, barbatul ramanand șocat cand și-a vazut soția intrand pe ușa. Motivul neașteptat care a provocat…

- Costel Biju și soția lui au motiv de sarbatoare astazi, asta pentru ca cei doi sarbatoresc 6 ani de cand și-au unit destinele in fața lui Dumnezeu. Costel Biju iși ține fanii la curent cu toate momentele frumoase din viața lui, iar de aceasta data manelistul a postat un mesaj emoționant pe rețelele…

- Gabriela Cristea a anunțat ca iși arunca hainele. Prezentatoarea de la Antena Stars a explicat care este motivul pentru care vrea sa iși schimbe garderoba pana la 48 de ani. Soția lui Tavi Clonda este mai hotarata ca niciodata sa faca o schimbare in viața ei. Gabriela Cristea va arunca toate hainele…

- Primele imagini cu soția lui George Simion in rochie de mireasa! Ce ținute vor purta cei doi la unul dintre cele mai importante evenimente din viața lor. Petrecerea de maine seara se anunța a fi una fastuoasa, la care sunt invitate 10.000 de persoane.

- Iulia Albu i-a intrigat pe toti cu ținuta pe care și-a realizat-o pentru Finala Saptamanii la Splash! Vedete la apa 2022, ediția 8 din 21 august 2022. The post Splash! Vedete la apa. Ținuta Iuliei Albu a intors toate privirile: ”Ia-ți mireasa ziua buna” first appeared on Money .

- Doi tineri proaspat casatoriti din Suceava au ramas fara darul de nunta chiar a doua zi dupa fericitul eveniment. Un hot a intrat in apartament in lipsa lor si le-a luat toti banii, peste 17.000 de euro, informeaza Observatornews. Incidentul a avut loc la finalul saptamanii trecute, cand mirii se aflau…

- Ameri Nasrin s-a casatorit religios cu alesul inimii sale. Vedeta TV și partenerul sau de viața formeaza un cuplu de ani de zile, iar acum au ales sa-și uneasca destinele și in fața lui Dumnezeu.