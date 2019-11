Stiri pe aceeasi tema

- Fostul secretar general PSD, Codrin Ștefanescu, spune despre Cristian Bacanu, secretar de stat PNL la Ministerul Justitiției, cel care a propus ca toti romanii sa completeze o declaratie de avere, ca este „soc si groaza” ce au votat romanii la ultimele runde de alegeri unde PNL si Klaus Iohannis…

- La ministerul Justiției se considera ca o soluție in privința combaterii evaziunii fiscale este inființarea parchetelor financiare, pentru ca in acest moment dosarele fiscale ajung la procurori care nu sunt specializați. Cristian Bacanu a mai declarat ca ar fi util sa exista o discuție la nivelul societații…

- A mai ramas foarte puțin timp pana cand romanii iși vor putea vota președintele pentru urmatorii cinci ani. Duminica, 24 noiembrie, are loc al doilea tur al alegerilor prezidentiale in tara. Romanii din diaspora pot vota intre 22 si 24 noiembrie. Cetatenii romani vor putea alege intre Viorica Dancila…

- Candidatul PSD la alegerile prezidentiale, Viorica Dancila, lanseaza un nou apel public, vineri, printr-o scrisoare deschisa, prin intermediul careia il chema pe Klaus Iohannis, la Palatul Parlamentului, "la o confruntare democratica pe care romanii o cer si o merita". "Dragi romani, dragi jurnalisti,…

- "Am citit in presa declarațiile președintelui in funcție, care se inchipuie "intr-un plin razboi cu PSD" și care iși instiga partidul la ura și la lupte imaginare. Articolul 80 din Constituție spune ca președintele este garantul unitatii naționale. Unde este unitatea, atunci cand președintele…

- "Cand am venit in fața romanilor și am spus ca sunt singurul candidat dispus sa iși asume guvernarea acestei țari, cand am venit și am promis oamenilor ca voi face tot ce imi sta in putința pentru a asigura stabilitate guvernamentala și respectarea drepturilor tuturor, mi-am asumat sa lupt, sa gasesc…

Fostul secretar al PSD Codrin Ștefanescu, mazilit de pe post de noua șefa a PSD, dar recent impacat cu premierul Viorica Dancila, se mira de mesajele candidaților de dreapta la prezidențiale.