- Codin Maticiuc a relatat cum ajutorul fundatiei sale a fost refuzat de managerul Spitalui Clinic de Urgenta pentru Copii din Cluj, Cornel Aldea. Explicatiile refuzului, conform afirmatiilor lui Maticiuc, sunt halucinante, in conditiile in care clujenii se plang de conditiile de aici.

- Un microbuz s-a rasturnat vineri dupa-amiaza in localitatea Verești, județul Suceava. Șase dintre persoanele care se aflau in mașina au fost duse la spital. ISU Suceava a intervenit vineri dupa-amiaza la un accident in localitatea Verești, unde un microbuz in care se aflau doi adulți și șase copii…

- Un numar de noua saloane pentru copii de la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Slatina au fost amenajate intr-un mod mai prietenos fata de micii pacienti prin revopsirea peretilor, aplicarea unor stickere cu personaje de basm si inlocuirea lenjeriei cu una multicolora, a anuntat, vineri, managerul unitatii…

Președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tise, alaturi de reprezentanții Spitalului Clinic de Urgența pentru Copii care gestioneaza serviciul de call-center ALOPEDI – 0364917, au analizat...

Colonelul doctor Valeriu Gheorghita a preluat, incepand cu 1 martie, functia de manager al Spitalului Clinic de Urgenta "Prof. dr. Agrippa Ionescu", informeaza Serviciul Roman de Informatii, potrivit Agerpres.

Valeriu Gheorghița a fost numit manager al Spitalului Clinic de Urgența „Prof. dr. Agrippa Ionescu". Fostul președinte al Comitetului Național de Coordonare a Campaniei de Vaccinare impotriva COVID-19 anunța ca astfel intra in echipa medicala a Serviciului Roman de Informații, noteaza mediafax.

Un numar de 24 refugiati din Ucraina au ajuns la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Suceava, printre care copii, o femeie insarcinata si studenti nigerieni, a informat, luni, purtatorul de cuvant al unitatii medicale, dr. Dan Teodorovici.