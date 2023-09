Cod roșu pentru ciclonul Daniel în Grecia. MAE a transmis o atenționare de călătorie Este cod roșu pentru ciclonul Daniel in Grecia, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis o atenționare de calatorie. Codul roșu de vreme nefavorabila va afecta majoritatea regiunilor, pana joi. Vor fi averse insemnate cantitativ de ploaie, insoțite de descarcari electrice, intensificari ale vantului, inundații, scaderi bruște de temperatura – de 6 pana la 8 grade Celsius. Fenemonele se vor manifesta pe intreg teritoriul țarii, astfel: Miercuri vor fi ploi abundente și furtuni in regiunile: Epir, Tesalia, Sterea centrala și de est (in principal prefecturile Evrytania, Fthiotida și Viothia),… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

