- Pompierii botoșaneni au fost dislocați pe toata lungimea raului Prut, in condițiile in care este așteptata o noua unda de viitura. La intrarea in țara, la Oroftiana, Prutul masoara peste 700 de centimetri, cu 98 cm peste cota de pericol.Potrivit datelor furnizate de catre Sistemul de Gospodarire…

- Ministrul mediului apelor si padurilor, Costel Alexe, alaturi de autoritatile locale, au verificat astazi starea barajului de la Stanca Costesti, judetul Botosani, avand in vedere o avertizare cu cod rosu hidrologica. Astazi, la ora 15:00, in Statia hidrografica Oroftiana, la intrarea Prutului in tara,…

