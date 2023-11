„COD ROȘU”. La Galați și Brăila, drumuri închise, 84.000 de locuințe fără energie, trenuri blocate în gări Situația din sud-estul țarii s-a agravat dupa ce județele Galați, Braila, Tulcea și Constanța, au intrat de la ora 10.00 pana la ora 16.00 sub avertizarea de „COD ROȘU” din cauza intensificarilor puternice ale vantului, cu rafale de peste 90 – 100 km/h, viscol și vizibilitate redusa spre zero. In județul Braila a fost inchisa circulația pe toate drumurile, dar și pe podul suspendat peste Dunare, iar la Galați, incepand cu ora 10.30, au fost inchise circulației toate drumurile naționale. „Toate drumurile naționale din județul Galați sunt inchise circulației. Sunt echipaje de Poliție la intrarile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

