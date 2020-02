COD ROŞU de VÂNT în zona Moldovei Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : ROSU Valabil de la : 24-02-2020 ora 7:30 pana la : 24-02-2020 ora 11:00 In zona : Județul Suceava: zona de munte de peste cota 1800 m; Județul Neamt: zona de munte de peste cota 1800 m; Se vor semnala : intensificari puternice ale vantului cu viteze de 140…150 km/h Fenomene asociate : ninsoare puternic viscolita Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tipul mesajului : Atenționare meteorologica Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie MESAJ 1 ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate: 23 februarie, ora 06:00 – 23 februarie, ora 18:00 Fenomene și zone vizate: intensificari ale vantului la munte In intervalul menționat vantul…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis doua coduri de vreme rea, valabile pana miercuri seara. COD GALBEN Interval de valabilitate: 10 februarie, ora 14:00 – 11 februarie, ora 20:00 Fenomene vizate și zone afectate: intensificari ale vantului la munte, in Banat, Crișana, Transilvania și Maramureș;…

- Un nou cod portocaliu de viscol, valabil pentru 18 judete din tara Arhiva foto. De aproximativ doua ore este vigoare un nou cod portocaliu de viscol, valabil pentru 18 judete din tara. Va ramâne valabil pâna la ora 12:00 si va afecta zone din estul Munteniei, sudul Moldovei si…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis Cod Portocaliu joi, 6 februarie, pentru intervalul 08:00 – 12:00. Este vizata și zona de nord a Argeșului. Fenomene vizate: intensificari susținute ale vantului, ninsoare viscolita și spulberata. In estul Munteniei, sudul Moldovei și in Dobrogea vantul…

- VIDEO! Pe Transfagarașan, la Cota 2000, viscolește puternic. La aceasta ora ninge viscolit, vantul avand rafale de 80 de km/h și se va intensifica. Reamintim ca Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare meteo cod roșu de vant și viscol puternic pentru județul Argeș. Atenționarea…

- Tipul mesajului : Atenționare meteorologica Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 28-01-2020 Ora : 10:00 Nr. mesajului: Intervalul : 28 ianuarie, ora 20:00 – 29 ianuarie, ora 18:00; Zonele afectate : indeosebi in zona montana inalta; Fenomene : intensificari susținute…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis cod portocaliu de vreme rea. Potrivit ANM, in judetele Caras-Severin si Hunedoara, vantul va sufla in rafala, viscolind zapada. Valabil de la : 01-01-2020 ora 11:00 pana la : 01-01-2020 ora 14:00 In zona : Județul Caras-Severin:…

- Administrația Naționala de Meteorologie a avertizat, duminica, ca ca incepand de luni, de la ora 7:00, vremea va fi rece și apar ninsorile la munte, in nord și in centru, iar vantul se va intensifica.Meteorologii precizeaza ca de luni de dimineața, pana marți la ora 10:00, aria precipitațiilor va cuprinde…