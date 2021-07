Cod ROȘU de furtună în județul Bacău Localitatile Comanesti, Darmanesti si Asau din judetul Bacau sunt vizate de o avertizare nowcasting Cod rosu de averse torentiale luni seara, pana la ora 21:00, potrivit agerpres.ro. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, in aceste zone se vor semnala averse torentiale ce vor acumula peste 40...50 l/mp, vijelie, frecvente descarcari electrice si grindina. Avertizarile de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioada de maximum 6 ore. Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

