- Natura s-a dezlantuit la Bichigi, langa Faget. Vineri seara o furtuna s-a abatut asupra micutei asezari aflata la limita dintre judetele Timis si Arad. Autoritatile au anuntat ca cel mai mult au avut de suferit culturile oamenilor si nu au fost inregistrate pagube importante. Primarul orasului Faget,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben pentru canicula și disconfort termic valabil pe tot parcursul zilei de azi. „In cursul zilei de marți (22 iunie) in județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare, vremea va fi caniculara, iar disconfortul termic va fi in…

- E-Distributie Banat SA, Zona de Medie si Joasa Tensiune ARAD a redus numarul intreruperilor programate pentru lucrarile de reparatii si intretinere instalatii si retele electrice, precum si...

- Autoritațile au emis un cod galben de instabilitate atmosferica accentuata care se va manifestat prin averse de ploaie cu caracter torențial, descarcari electrice, caderi de grindina și intensificari de scurta durata ale vantului. In intervale scurte, prin acumulare, cantitațile de apa vor depași local…

- Doar o localitate din judetul Arad - Sistarovat - mai avea, luni, incidenta de peste 3 la mie a cazurilor de COVID-19, astfel ca si scenariile din scoli s-au schimbat si doar 0,7% dintre elevi mai participa la cursuri online, dintre care o parte din cauza unor lucrari in cladirile scolare, nu din…

- Meteorologii au emis duminica dupa-amiaza avertizari Cod galben de furtuna valabile in patru județe din țara. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, sunt vizate Arad, Bihor, Timș și Satu Mare. In aceste zone se vor semnala intensificari ale vantului cu rafale de 55-65 km/h și izolat peste…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de vreme severa imediata valabila pentru județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș. Alerta se refera la averse care vor depași local 20…25 l/mp, grindina de mici dimensiuni, descarcari electrice, intensificari de scurta durata…

- Meteorologii au instituit cod galben de vant puternic. Avertizarea este valabila timp de trei ore in regiuni din județele Salaj și Satu Mare. Reprezentanții Administrației Naționale de Meteorologie au instituit cod galben in doua județe din nord-vestul țarii. Acesta este valabil duminica, in intervalul…