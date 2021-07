Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis, sambata, avertizari nowcasting cod roșu de ploi și vijelii pentru mai multe localitați din judele Brașov, Hunedoara, Valcea și Gorj, in special pentru zona inalta. Potrivit ANM,...

- Mii de copii hunedoreni vor beneficia de suport din partea Salvați Copiii. Doua noi proiecte vor fi lansate de Organizația Salvați Copiii. Acestea se adreseaza copiilor din județele Hunedoara și Valcea. Potrivit unui studiu realizat de organizație, dintre cei 75.136 de copii cu parinții plecați sa…

- INCIDENTA CAZURILOR SARS-CoV-2 – JUDEȚUL HUNEDOARA, 4 iunie 2021 INCIDENȚA LA NIVEL DE JUDEȚ – 0,15 la mia de locuitori Nr. crt. LOCALITATE POPULATIE CF. DEPABD* CAZURI IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE 1 LUNCA CERNII DE JOS 828 1 1.21 2 TOTESTI…

- Pana sambata, in sudul, centrul si estul tarii si la munte se anunța ploi torentiale, descarcari electrice, vant si grindina. Meteorologii au emis un cod galben de vijelii valabil in 12 judete pana joi dimineata. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o informare valabila de miercuri,…