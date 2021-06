Stiri pe aceeasi tema

- Cod galben in judetul Constanta. Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare nowcasting de tip cod galben, valabila astazi, intre orele 12.40 si 13.30, in judetul Constanta Negru Voda, 23 August, Limanu, Albesti, Amzacea, Pecineaga, Comana, Mangalia In intervalul mentionat, se vor semnala…

- Informare meteorologica: Cod galben de averse torentiale, frecvente descarcari electrice, vijelii si grindina.In intervalul 08 iunie, ora 11:00 ndash; 11 iunie, ora 23:00, vor fi perioade in care instabilitatea atmosferica se va manifesta prin averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis miercuri seara o atentionare nowcasting Cod galben de averse si grindina de mici dimensiuni valabila pentru Bucuresti pana la ora 20:15. Potrivit ANM, in Capitala se vor semnala frecvente descarcari electrice, izolat grindina de mici dimensiuni,…

- Doua minore au ajuns ieri in arestul IPJ Gorj, dupa ce ar fi batut cu violența și umilit o fetița, de 12 ani, din comuna Jupanești. Incidentul deosebit de violent a fost postat pe rețelele de socializare, iar poliția s-a sesizat. In urma investigațiilor efectuate de polițiști a reieșit faptul ca la…

- Polițiști din cadrul Serviciului Rutier și Biroului Siguranța Școlara au desfașurat miercuri o activitate preventiva pe DN 67B – Targu Carbunești – DJ 661 Jupanești – Barbatești – Saulești – Turburea – Țanțareni. Acțiunea a vizat creșterea gradului de informare a bicicliștilor și a conducatorilor de…

- ATENȚIONARE METEOROLOGICA - COD GALBENInterval de valabilitate: 12 mai, ora 16:00 – 13 mai, ora 10:00 Fenomene vizate: instabilitate atmosferica temporar accentuata. In intervalul menționat, in Banat, Crișana, precum și in sud-vestul Olteniei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata…

- De joi, ora 21.00, la nivel național intra in vigoare o informare meteo care anunța precipitații și intensificari ale vantului, dar, potrivit mesajului transmis de Administrația Naționala de Meteorologie, in urmatoarele zile este așteptata și o scadere semnificativa a temperaturilor.

- Au fost inregistrate 120 de cazuri noi COVID-19 in județul Alba, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise de DSP Alba sambata, 27 martie. De la inceputul pandemiei, in județul Alba, 18.064 de persoane au fost confirmate pozitiv. Patru localitați din județul Alba au incidența peste 7,5, iar…