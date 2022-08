Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis noi avertizari de vijelii și grindina, dar și o atenționare cod galben de canicula. AVERTIZARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate: 23 august, ora 10:00 – 24 august, ora 10:00Fenomene vizate: instabilitate atmosferica temporar accentuata,…

- Meteorologii au emis, marti, noi avertizari cod galben si portocaliu de ploi torentiale si vijelii pentru mare parte a tarii. Avertizarea cod galben, care vizeaza Capitala si majoritatea judetelor tarii, este in vigoare de marti, de la ora 10.00, pana miercuri, la aceeasi ora. Potrivit meteorologilor,…

- AVERTIZARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate: 10 august, ora 10:00 – 11 august, ora 08:00 Fenomene vizate: instabilitate atmosferica temporar accentuata In Oltenia, in nordul și vestul Munteniei, in sud-vestul Transilvaniei, precum și in zona Carpaților Meridionali vor fi perioade…

- Mai multe judete din nordul Olteniei si al Munteniei precum si zone din Carpatii Meridionali si de Curbura sunt vizate de o avertizare Cod portocaliu de instabilitate atmosferica accentuata care se va manifesta pe parcursul zilei de joi, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, transmite…

- Mare parte din țara se afla de miercuri și pana vineri sub avertizare cod portocaliu și cod galben de furtuni puternice și grinda. In același timp, va intra in vigoare și o alerta cod galben de canicula, ce vizeaza vestul și sudul țarii, a anunțat miercuri ANM. Primul cod galben de instabilitate atmosferica…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD GALBEN de instabilitate atmosferica temporar accentuata pentru intervalul 8 iulie, ora 12:00 – 8 iulie, ora 23:00. „In intervalul menționat, local in Oltenia, Dobrogea, sudul Banatului, sud-vestul Transilvaniei și in nord-vestul…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis doua avertizari – “instabilitate atmosferica temporar accentuata“ – pentru judetul Neamt. Acestea sunt valabile astazi, 3 iulie, in intervalul orar 12:00-23:00. Zona montana este avertizata cu COD PORTOCALIU. “In zonele de munte și in nord-vestul…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, marți, o atenționare – cod galben de ploi, in cateva județe din țara. In intervalul 14 iunie, ora 12 – 15 iunie, ora 06, in Dobrogea, in cea mai mare parte a Munteniei și local in Carpații Meridionali și de Curbura, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica…