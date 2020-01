Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunța cod galben de fenomene periculoase. Se intampla chiar in primele zile din noul an. Potrivit meteorologilor va fi cod portocaliu de vant pentru județele Caraș-Severin și Hunedoara, in zonele inalte vantul sufland la rafale cu viteze de peste 140 de kilometri pe ora și va transporta…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri dimineața, cod portocaliu de vant pentru județele Caraș-Severin și Hunedoara, in zonele inalte vantul sufland la rafale cu viteze de peste 140 de kilometri pe ora. Potrivit ANM, in zonele montane din Caraș-Severin și Hunedoara, vantul sufla…

- Investiții importante pregatite de E-Distribuție Banat, in tot vestul țarii. Obiectivul din acest an a fost modernizarea rețelelor și echipamentelor de distribuție de energie electrica, atat in Timiș, cat și in Arad, Caraș-Severin și Hunedoara. Scopul principal al acestor investiții este imbunatațirea…

- Meteorologii au lansat, in aceasta dimineața, o alerta meteo de ultima ora. A fost publicata o avertizare meteorologica cod portocaliu, pentru astazi, valabila pana la ora 12:00. Vantul puternic va bate cu viteze ce vor atinge la rafala 120 -140 km/h. Avertizarea este valabila pentru județul Caras-Severin,…

- Alerta de cod portocaliu de vant in doua județe din vestul țarii. Potrivit meteorologilor, vantul va sufla cu putere foarte mare in zona de munte din județele Caraș-Severin și Hunedoara. Vantul puternic va atinge la rafala chiar și 120-140 km/h. Atenționarea de cod portocaliu intra in vigoare astazi…

- Meteorologii au lansat, in aceasta dimineața, o noua alerta meteo. Aceștia au anunțat un cod galben de vreme severa imediata in județele Caraș-Severin și Hunedoara . Sunt așteptate intensificari temporare ale vantului, cu viteze care vor depași local la rafala 55 – 65 km/h, iar pe crestele montane 70…

- Locuitorii din vestul țarii nu vor scapa de vant. Meteorologii au emis un nou cod galben de vreme rea și anunța ca vantul va continua sa sufle cu putere, pe parcursul nopții, in cinci județe din vestul țarii. Se afla sub cod galben de vant județele Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara, Arad și Bihor. Sunt…

- O noua atenționare de cod galben de vreme rea a fost emisa pentru zona de vest a țarii. Vantul va continua sa sufle cu putere, conform meteorologilor, in județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, respectiv Bihor. In intervalul orar 16.00 – 19.00, in județele menționate anterior vantul va atinge la rafala…