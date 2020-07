Cod portocaliu de vreme rea, până luni dimineața. Avertizare de inundații, la Cluj Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), pe parcursul zilei de duminica, între orele 10:00 - 21:00, va fi cod portocaliu de vreme rea în 27 de judete din Banat, Crisana, Transilvania, Maramures, cea mai mare parte a Olteniei, local în nordul Munteniei si în vestul Moldovei, unde instabilitatea atmosferica va fi accentuata si se va manifesta prin averse, descarcari electrice, intensificari ale vântului, ce vor lua si aspect de vijelie si grindina. Aversele vor avea si caracter torential, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

