- Meteorologii au emis, astazi, o avertizare cod portocaliu de vant puternic, valabila in zonele de munte ale județelor Caraș-Severin și Hunedoara, pana la ora 17.00. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie sunt vizate zonele de munte, la altitudini mai mari de 1.800 de metri, din județele Caraș-Severin…

- Administratia Nationala de Meteorologie a prelungit, duminica, avertizarea nowcasting Cod galben de vant puternic valabila pentru zonele de munte ale judetelor Suceava si Neamt, pana la ora 14:00, potrivit Agerpres.Citește și: Basescu, in Parlamentul European, despre migranți: ‘Avem obligația…

- Șase județe din Transilvania sunt sub avertizari cod galben de ploi, polei și intensificari ale vantului, in urmatoarele ore.Administrația Naționala de Meteorologie a emis avertizarile miercuri dimineața. Pana la ora 10.00, in mai multe localitați din Covasna se anunța ploaie sau lapovița…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, joi dimineața, atenționari cod portocaliu de vant in județele Hunedoara și Caraș-Severin, alte doua județe din sudul țarii fiind sub cod galben.Potrivit ANM, codul portocaliu de vant emis pentru județele Hunedoara și Caraș-Severin este…

- Administratia Nationala de Meteorologie a prelungit pana la ora 14:00 codul portocaliu de vant puternic, emis miercuri dimineata pentru zona montana a judetelor Hunedoara si Caras-Severin, peste cota 1.800...

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri dimineața, cod portocaliu de vant pentru județele Caraș-Severin și Hunedoara, in zonele inalte vantul sufland la rafale cu viteze de peste 140 de kilometri pe ora. Potrivit ANM, in zonele montane din Caraș-Severin și Hunedoara, vantul sufla…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, miercuri dimineata, o atentionare cod portocaliu de vant puternic, pentru zona montana a judetelor Hunedoara si Caras-Severin, peste cota 1.800...

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri dimineata, noi avertizari Cod portocaliu de vant puternic, valabile in zona de munte a judetelor Caras-Severin, Hunedoara si Sibiu, in urmatoarele patru ore, scrie Agerpres. Potrivit meteorologilor, pana la ora 12:00, in zona de munte…