Cod portocaliu de ploi torențiale până luni dimineață. Care sunt zonele vizate Meteorologii au emis duminica o avertizare Cod portocaliu de averse torentiale in sase judete din vestul și sud-vestul tarii. Alte zece judete sunt vizate de o avertizare Cod galben de instabilitate atmosferica. Avertizarea Cod portocaliu este valabila in intervalul 24 septembrie, ora 15 – 25 septembrie, ora 03.00, fiind asteptate averse torentiale. Sunt afectate: judetele […] The post Cod portocaliu de ploi torențiale pana luni dimineața. Care sunt zonele vizate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

