Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a emis o avertizare cod portocaliu pentru un afluent al raului Bega, in județul Timiș. „Astazi, 5 februarie 2023, in intervalul orar 08:25 – 12:00, la nivelul județului Timiș este in vigoare o avertizare hidrologica – Cod portocaliu – creșteri de debite cu posibile depașire ale cotelor […]