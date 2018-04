Cod portocaliu de inundații pe Dunăre. Ce sectoare sunt vizate Hidrologii au instituit cod portocaliu de inundații pe Dunare, valabil pana in data de 20 aprilie, fiind vizate judetele Mehedinti, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Constanta, Braila, Ialomita, Tulcea si Galati. Sub cod portocaliu de inundatii sunt, de miercuri pana joi la ora 16.00, sectorul aval Gruia – Calafat, respectiv judetele Mehedinti si Dolj. Citește și: Fenomene meteo extreme in Romania. Grindina cu bucați mari de gheața. Foto De miercuri pana in 16 aprilie ora 16.00 se afla sub incidența codului sectorul aval Calafat – amonte Giurgiu, respectiv judetele Dolj, Olt, Teleorman si Giurgiu.… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

