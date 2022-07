Stiri pe aceeasi tema

- Valul de caldura va continua si in urmatoarea perioada, astfel ca in aproape toata tara va fi canicula si disconfort termic ridicat, incepand de luni, 25 iulie, pana joi, 28 iulie 2022. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), in intervalul mentionat va fi Cod galben de canicula, valul…

- Directorul Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, a informat ca se asteapta ca valul de caldura sa se intensifice, mentionand ca avertizarea meteorologica de cod portocaliu de canicula va fi extinsa duminica si in zona de sud a tarii.„In aceasta dimineata am actualizat si va…

- Potrivit directorului ANM, Elena Mateescu, avertizarea cod portocaliu de canicula va fi extinsa, iar temperaturile, in cea mai mare parte a țarii, vor atinge 40 de grade la umbra. ”In aceasta dimineața am actualizat și va fi emisa, la ora 10:00, o avertizare meteorologica pentru urmatorul de interval,…

- Codul portocaliu de canicula va fi extins duminica si in sudul tarii, a anuntat directorul ANM Elena Mateescu vineri, la videoconferinta cu prefectii organizata pe tema masurilor de interventie pentru combaterea efectelor temperaturilor ridicate. "In aceasta dimineata am actualizat si va fi emisa la…

- Elena Mateescu, directorul ANM, a anunțat, vineri, la videoconferinta cu prefectii organizata pe tema masurilor de interventie pentru combaterea efectelor temperaturilor ridicate ca avertizarea de cod portocaliu de canicula va fi extinsa pana duminica și in sudul țarii. Aceasta a spus ca temperaturile…

- Valul de caldura se va face tot mai puternic simtit in tara, iar maximele vor ajunge la 40 C vineri si la 42 C sambata, in Banat. Joi au fost 38 de grade in tara, iar noaptea au fost multe locuri unde temperatura nu a scazut sub 20 de grade. Prognoza actualizata recent de ANM arata ca vineri maximele…

- Meteorologii au emis, pentru perioada 21 – 24 iulie, mai multe avertizari de canicula si disconfort termin ridicat. Sunt prognozate temperaturi ce pot ajunge la 40 de grade, iar caldura va persista si pe timpul noptii. Pentru ca au fost emise avertizari cod galben si cod portocaliu, autoritatile vor…

- Meteorologii anunța temperaturi de 36-37 de grade celsius in aceasta saptamana, in Banat, Crișana, vestul Maramureșului și Oltenia, dar și in Muntenia, Dobrogea și Moldova vor fi temperaturi de 33, 34 de grade și chiar nopțile vom avea valori tropicale, de 20 – 22 de grade, in buna parte din țara.…