- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare Cod galben de averse și vijelii valabila vineri dimineața in opt județe din țara. Potrivit ANM, sunt vizate județele Satu Mare, Salaj, Bihor, Cluj, Alba, Hunedoara, Arad și Timiș. In aceste zone vor fi perioade cu instabilitate atmosferica…

- Joi, in intervalul orar 16:05-17:00, la nivelul județului Timiș este valabil un Cod Portocaliu de averse torențiale și intensificari ale vantului, pentru localitațile: Faget, Manaștiur, Dumbrava și Ohaba Lunga. Avertizarea s-a extins și pentru Curtea, Margina și Tomești. Pentru gestionare eficienta…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o avertizare nowcasting Cod portocaliu de furtuna, valabila in zone din Transilvania si Banat, in urmatoarea ora. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Vreme rea in mai multe zone din tara.Administratia Nationala de Meteorologie ANM a emis, sambata, 04 mai, avertizari nowcasting Cod portocaliu de averse si intensificari ale vantului, valabila in mai multe zone din judetele Arad, Bihor, Caras Severin, Timis si Hunedoara. Pana la ora 17:15, se vor semnala…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis avertizari cod galben și portocaliu de instabilitate și ploi valabile in cea mai mare parte a țarii pana luni dimineața. Avertizarea cod galben privește instabilitate atmosferica temporar accentuata, in intervalul 28 mai, ora 12 – 30 mai, ora 10, in sud,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare meteo cod galben pentru ploi insemnate cantitativ, insoțite de descarcari electrice. Alerta este valabila incepand de astazi pana maine seara la ora 23:00. „In intervalul menționat vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata…

- Este alerta meteo dupa ce Administrația Naționala de Meteorologie a emis un Cod portocaliu de vreme rea pentru țara noastra. Avertizarea de tip nowcasting de Cod portocaliu de vijelie este valabila pana la 13:30 in mai multe localitati din judetele Alba, Mures si Sibiu. ANM a emis Cod portoclaiu de…