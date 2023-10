Cod galben privind intensificări ale vântului, până duminică seara, în aproape toată ţara Meteorologii au emis o atenționare Cod galben referitoare la creșterea intensitații vantului, care va fi valabila pana duminica seara in aproape toate județele țarii. Vantul va atinge viteze cuprinse intre 55 și 65 de kilometri pe ora, iar in sud-est, se vor inregistra viteze de 70-80 de kilometri pe ora. La munte, rafalele de vant vor fi chiar mai puternice, putand depași 100 de kilometri pe ora. In plus, se prevede o semnificativa racire a vremii, incepand din jumatatea nordica a țarii. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis aceasta atenționare Cod galben pentru ziua de duminica,… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

