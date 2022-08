Stiri pe aceeasi tema

???????????? ???????????????????????????????????????? astazi, in intervalul orar 14.00 – 23.00. Vor fi perioade cu vijelii puternice (rafale de peste 90 km/h), frecvente descarcari electrice și grindina, mai ales spre seara și

Administrația Naționala de meteorologie a actualizat mesajul de avertizare emis pentru județul Dambovița. In zilele de 22 și 23 iulie, ramane valabila avertizarea ???? Cod Galben ????pentru val de caldura

COD GALBEN Interval de valabilitate: 21 iulie Fenomene vizate: canicula și disconfort termic ridicat In Banat, Crișana, Oltenia și in sud-vestul Transilvaniei și al Munteniei vremea va fi

Atentionare meteo ???? COD GALBEN in tot judetul Dambovița in intervalul astazi pana la ora 22:00. Sunt vizate fenomene de instabilitate atmosferica temporar accentuata, intensificari ale vantului, vijelii (rafale de

ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD GALBEN Fenomene vizate: instabilitate atmosferica temporar accentuata Interval de valabilitate: 10 iulie, ora 13:00 – 10 iulie, ora 23:00 Zone afectate: conform textului și harții In intervalul

???? COD GALBEN in județul Dambovița, astazi 26 iunie, de la ora 12 pana la ora 22, pentru instabilitate atmosferica accentuata. In intervalul menționat, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica

Atenționare meteo ???? Cod Galben in tot județul Dambovița, valabila pana in data 18.06.2022, ora 06.00 Sunt vizate fenomene de instabilitate atmosferica temporar accentuata, descarcari electrice, intensificari ale vantului și

Atenționare meteo ???? Cod Galben in tot județul Dambovița, valabila astazi, 13 iunie, in intervalul 12:00 – 22:00. Sunt vizate fenomene de instabilitate atmosferica temporar accentuata, frecvente descarcari electrice, intensificari