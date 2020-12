Cod Galben. Este afectata zona litorala a judetelor Constanta si Tulcea. Portul Midia si Bara Sulina au fost inchise

Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare nowcasting Cod Galben pentru judetele Constanta si Tulcea zona litorala, precum si pentru Braila, Ialomita, Buzau zona joasa si Calarasi.Se semnaleazaa intensificari temporare ale vantului, cu viteze la rafala de 55 65 km h, in judetele Constanta…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, marti, noi atentionari nowcasting Cod galben de vant, burnita si polei, valabile in orele urmatoare in 6 judete din sud-estul tarii. In judetele Constanta si Tulcea, se vor semnala intensificari temporare ale vantului cu viteze la rafala de 55…

- Administratia Nationala de Meteorologie avertizeaza ca in aceasta noapte in judetele Constanta si Tulcea se vor semnala intensificari ale vantului, cu viteze la rafala de 50 60 km h, indeosebi in zona litorala si in delta.Temporar vor fi precipitatii mai ales sub forma de ninsoare si lapovita ce vor…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis marti o atentionare nowcasting Cod galben de intensificari ale vantului pentru zona de litoral din judetele Constanta si Tulcea, valabila pana la ora 11:00. Potrivit meteorologilor, in zonele mentionate se vor semnala intensificari ale vantului…

- Administratia Nationala de Meteorologie a prelungit pana la ora 23:00 atentionarea Cod galben de ninsori moderate emisa pentru ziua de luni. Conform prognozei anterioare, aceasta urma sa expire la ora 20:00. Meteorologii avertizeaza ca in estul si sud-estul Munteniei, precum si in cea mai mare parte…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunța ca toate direcțiile regionale ale companiei sunt mobilizate și vor interveni unde este cazul pentru ca traficul rutier sa se desfașoare in condiții de siguranța, potrivit Mediafax. Potrivit unui comunicat al CNAIR,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis in aceasta noapte un avertisment Cod galben, valabil pana dimineata. Alerta meteo este emisa de specialisti pentru judetele Constanta si Tulcea.Se semnaleaza ceata care determina vizibilitate scazuta, local sub 200 m si izolat sub 50 m. ...

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis luni dimineata avertizari Cod portocaliu de averse si vijelii pentru mai multe localitati din judetele Constanta si Tulcea, valabile in urmatoarea ora.