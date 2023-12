Cod galben de vreme rea în mai multe zone din țară: buniţă care depune polei și ceață puternică în mai multe județe Cod galben de vreme rea in mai multe zone din țara: bunita care depune polei și ceața puternica in mai multe județeMeteorologii au emis, duminica seara, mai multe avertizari nowcasting cod galben de bunita care depune polei, dar si de ceata. Potrivit ANM, pana la ora 02.00, este cod galben in judetul Botosani, unde se va semnala burnita care depune polei. Acelasi fenomen va aparea, pana la ora 23.00, in judetul Iasi, dar si in zona joasa a judetului Bacau, respectiv zona localitatilor: Bacau, Onesti, Buhusi, Sascut, Balcani, Poduri, Racaciuni, Helegiu, Margineni, Blagesti, Parjol, Cleja,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

