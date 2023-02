Cod galben de vreme extremă, prognoza completă de la ANM - Ciclonul polar lovește din nou România, ninsori și viscol Ciclonul polar lovește din nou țara noastra, iar meteorologii anunța cod galben de vreme extrema. La munte va fi ninsori viscolite și vant puternic, iar temperaturile vor ajunge pana la minus 10 grade Celsius. "In acest moment este in vigoare atenționare meteorologica de cod galben pentru zona montana, vizand ninsori insemnate cantitativ și viscol, rafale de 50-70 km pe ora iar la peste 1800 de m peste 80-90 de km pe ora. Pentru zilele urmatoare, acum la final de weekend vremea va intra intr-un proces de racire și se va resimți mai ales noaptea.Maximele termice pe parcursul zilei de azi se vor… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

- Meteorologul ANM Mihai Huștiu a facut o scurta prognoza pentru perioada urmatoare, in direct la Realitatea PLUS:"Vorbim de un episod de iarna autentica in zona de munte, pana vineri dimineața la ora 10. Viscol, la peste 1600 de metri, zapada troienita. In restul regiunilor vremea devine calda pentru…

- "Acest acest ciclon polar e posibil sa mai aduca aceste caderi masive de zapada, cum am vazut in acest weekend. Daca nu in saptamana asta, atunci intr-una dintre saptamanile urmatoare. Urmarim cu atenție ce se intampla in weekend-ul viitor.Daca vorbim de marți, miercuri și joi, de creșterea valorilor…

- Meteorologii anunța pentru astazi cer noros pe intreg teritoriul țarii. Maximele zilei va ajunge la +2 grade. Noaptea mercurul va cobori pana la -11 grade. In urmatoarele zile, vremea se menține la fel.

- In aceste zone, local si temporar, vor fi si intensificari ale vantului, cu viteze in general de 60 km/h, viscolind ninsoarea. Temperaturile maxime se vor incadra intre -1 si 7 grade, cu valori usor mai ridicate in Dobrogea.In București vremea va fi inchisa, cu precipitatii insemnate cantitativ, sub…

- VREMEA in ALBA pana duminica: frig, cateva ninsori și ploi. Prognoza meteo de weekend, 27-29 ianuarie Vremea se menține rece in urmatoarele zile in județul Alba. Sunt anunțate cateva ninsori și in zonele joase, dar și ploi. Noaptea, temperaturile vor fi preponderent negative. Maximele vor varia intre…

- VREMEA in ALBA, 23-29 ianuarie: Ploi, ninsori și temperaturi in scadere. Prognoza meteo pe zile, in localitați din județ Vremea in Alba, 23-29 ianuarie: Temperaturile vor incepe sa scada de saptamana viitoare. Maximele vor atinge luni 11-12 grade Celsius și vor scadea in weekend pana la 2-3 grade Celsius.…

- Unde loveste vortexul arctic! Anticiclon in Europa, diferente de temperatura de 60 de grade In timp ce Rusia se confrunta cu ger și temperaturi de minus 44 de grade, in Europa valorile termice raman crescute pentru aceasta perioada, maximele ajungand la 18 grade Celsius.Prognoza meteo. Ploile vor continua…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț de ultim moment! Ciclonul polar lovește Romania, insa acesta și-a facut deja simțita prezența inca de vineri. Meteorologii au anunțat ca in Romania va ninge puternic și vor exista ploi. Iata care sunt zonele din țara vizate de aceasta vreme!