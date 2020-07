Cod galben de viituri și depășiri ale cotelor de atenție în nouă bazine hidrografice Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, marti, o avertizare Cod galben de inundatii, valabila pana miercuri dimineata in noua bazine hidrografice. Potrivit hidrologilor, in intervalul 21 iulie, ora 12:00 - 22 iulie, ora 10:00, se vor semnala torenti si paraie, viituri rapide, cresteri de debite si de niveluri, cu posibile depasiri ale Cotelor de atentie, pe raurile din bazinele hidrografice: Viseu - bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior, Iza - bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior (judetul Maramures), Crasna - bazin superior si… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

