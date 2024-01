Cod galben de vânt și viscol. Cât mai ţine vremea rea în România. Prognoza pentru Bucureşti Meteorologii de la ANM au anuntat ca ne aflam sub incidența unui cod galben de vant și viscol la munte, instalațiile pe cablu au fost oprite, iar salvamontiștii fac apel la turiști sa nu se aventureze pe traseu. Nu mai puțin de 20 de județe se afla sub avertizare de vreme rea. Ninsorile vor slabi […] The post Cod galben de vant și viscol. Cat mai tine vremea rea in Romania. Prognoza pentru Bucuresti first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

