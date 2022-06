Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare Cod galben de averse și vijelii valabila vineri dimineața in opt județe din țara. Potrivit ANM, sunt vizate județele Satu Mare, Salaj, Bihor, Cluj, Alba, Hunedoara, Arad și Timiș. In aceste zone vor fi perioade cu instabilitate atmosferica…

- Meteorologii au emis sambata o avertizare Cod galben de averse și vijelii valabila in 30 de județe din țara. Sunt vizate județele Botoșani, Suceava, Neamț, Bacau, Vrancea, Buzau, Prahova, Dambovița, Argeș, Valcea, Dolj, Gorj, Mehedinți, Caraș-Severin, Timiș, Hunedoara, Arad, Alba, Sibiu, Brașov,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a extins duminica avertizarea Cod portocaliu de averse si vijelii in 12 judete si in Capitala, in timp ce restul tarii, cu exceptia a patru judete din vest, se vor afla sub Cod galben de ploi. Potrivit meteorologilor, in intervalul 29 mai, ora 14:00 – 30 mai,…

- ”Guvernul Romaniei a avizat, in sedinta de joi, cel de-al patrulea Program Operational Regional (POR) pentru exercitiul financiar 2021-2027, aferent regiunii Nord-Vest. Astfel, in interval de o saptamana, au fost transmise oficial Comisiei Europene spre verificare si aprobare Programele Operationale…

- ANM atenționeaza ca incepand din aceasta dupa-masa, va intra in vigoare un cod GALBEN de ploi si vijelii, in 16 judete și va fi valabil pana miercuri dimineata. Cele 16 judete vizate de atentionarea Cod galben sunt: Alba, Arges, Arad, Bihor, Cluj, Caras-Severin, Dambovita, Dolj, Gorj, Giurgiu,…

- Administrația Nationala de Meteorologie a emis, marți, doua avertizati cod galben de vreme severa. Prima vizeaza Banatul, Crișana, Oltenia și local Transilvania și Muntenia, unde specialiștii anunța ploi grindina și vijelii pana maine dimineața. Apoi, pe parcursul zilei de miercuri instabilitatea atmosferica…

- Un numar de 12 judete din Banat, Crisana, vestul si sud-vestul Transilvaniei si din zona Carpatilor Occidentali si vestul Carpatilor Meridionali se afla, pana marti seara, sub atentionare Cod galben de furtuni. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare Cod galben valabila…

- Aprilie incepe cu vreme rea, iar meteorologii au emis un cod galben de inundații pentru mai multe județe, pana luni, la pranz. Sunt vizate județele Alba, Arad, Bihor, Bistrița-Nasaud, Caraș-Severin, Cluj, Gorj, Hunedoara, Maramureș, Mehedinți, Satu Mare, Timiș. Scurgeri importante pe versanti, torenti…