Stiri pe aceeasi tema

- Hidrologii susțin ca este pericol de inundații in doua bazine hidrografice din nordul și sudul țarii. Specialiștii au instituit cod galben pe raurile din bazinele hidrografice Crasna, in judetul Satu Mare, si Calmatui, in judetele Olt si Teleorman. Hidrologii au redactat un cod galben de cresteri…

- Vremea va fi deosebit de rece in majoritatea regiunilor, pe parcursul zilelor de joi si vineri, informeaza Administratia Nationala de Meteorologie care a emis o atentionare Cod galben de ninsori si viscol la munte, valabila vineri in 16 judete. Judetele care vor intra sub Cod galben sunt: Alba, Bistrita-Nasaud,…

- Principalele investiții s-au derulat la Alba Iulia, Biia, Sebeș și Cugir. In acest an, compania a planificat inlocuirea a 12,5 km de conducte și branșamente de gaze naturale din județ Alimentarea cu gaze naturale in condiții de siguranța și racordarea de noi consumatori la sistemul de distribuție a…

- "Compania Delgaz Grid, parte a Grupului E.ON Romania, a investit 2,9 miliarde de lei (677 milioane euro) incepand din anul 2005, in principal pentru modernizarea retelei de distributie a gazelor naturale care alimenteaza in prezent mai mult de 1.080 de localitati din 20 de judete situate in nordul tarii.…

- Meteorologii au emis, duminica dimineata, atentionari nowcasting Cod galben de ceata in judetele Caras-Severin, Cluj, Brasov, Sibiu, Timis, Valcea, Botosani și Suceava, unde ceata duce la scaderea vizibilitatii. Atentionarile nowcasting valabile pana la ora 10.00 vizeaza cateva localitați din județele…

- Alerta ANM: Ninsori viscolite și ger naprasnic! Trei CODURI de vreme severa. Vremea se schimba dramatic. Romania va fi acoperita de un aer rece, siberian. Vin ninsori, viscol și ger pe intreg teritoriul iar vantul va face ca temperatura resimțita va face chiar și de -30 de grade Celsius. Meteorologii…

- Un val de aer siberian se abate asupra țarii noastre. Temperaturile vor scadea brusc. Vin ninsori, viscol și ger pe intreg teritoriul țarii, iar vantul va face ca temperatura resimțita sa fie chiar și de -30 de grade Celsius. Meteorologii au emis trei alerte de vreme severa. ANM a anunțat schimbarea…

- ANM a emis, azi, o avertizare COD GALBEN de vant, valabila pentru 27 de județe din țara, inclusiv Cluj. Vantul va atinge 80 de kilometri pe ora, iar la munte 120 de kilometri pe ora. Avertizarea meteo este valabila de joi dimineața, de la ora 6. In intervalul joi, 4 februarie, ora 6.00 – ora 21:00,…