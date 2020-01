Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, o atentionare Cod galben de vant puternic si precipitatii moderate cantitativ, predominant sub forma de ninsoare, valabila pana miercuri seara, in zona montana inalta din 26 de...

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, marți, o prognoza speciala pentru Capitala, meteorologii avertizand ca bucureștenii vor avea parte de temperaturi minime de 1-2 grade, ploi slabe și vant, scrie Mediafax.Prognoza speciala pentru Capitala va fi in vigoare de marți, ora 20.00,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o serie de avertizari nowcasting Cod galben de ceata si polei, valabile in zone din 29 de judete, precum si in Municipiul Bucuresti.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o informare de ninsori si viscol, valabila la nivelul intregii tari de vineri pana duminica. 17 judete ale tarii vor intra sub avertizare cod galben de ninsori puternice si viscol, informeaza Digi24.ro.

- Vremea deosebit de rece s-a abatut asupra nordului Indiei, iar in capitala tarii, New Delhi, au fost inregistrate cele mai scazute temperaturi pentru luna decembrie din ultimii 22 de ani, informeaza DPA, potrivit Agerpres. "Conditiile severe de frig s-au datorat persistentei vanturilor reci care…

- Ziarul Unirea Atenționarea meteo de vreme rea, prelungita: Alba și alte 16 județe intra sub cod galben de viscol și zapada ANM (Administratia Nationala de Meteorologie) a actualizat informarea meteo emisa duminica, extinzand alerta de ploi puternice și lapovița pana joi. De asemenea, metereologii anunta…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis in urma cu putin timp un mesaj nou de vreme severa imediata. Potrivit meteorologilor, o ceata densa se manifesta acum in 10 judete, vizibilitatea scazand chiar si sub 200 de metri in anumite zone. The post Alerta meteo cu efect imediat. Cod galben in 10…

- Potrivit meteorologilor, vineri, 1 noiembrie 2019, temperaturile incep sa creasca. Insa vor continua ploile. Va ploua izolat in regiunile de sud-vest, centru și sud-est. la munte sunt posibile precipitații mixte. Temperaturile vor ajunge pana la 13 grade Celsius. In Banat, pe litoral și la altitudine,…