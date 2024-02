Cod galben de inundații pe râul Lăpuș. Află mai mult Cupseni Specialiștii Apele Romane Someș-Tisa monitorizeaza cursurile de apa și lucrarile hidrotehnice. De asemenea, prin Dispecerat asiguram fluxul informațional al datelor catre toate instituțiile implicate in gestionarea situațiilor de urgența. In momentul actual, este depașita cota de atenție pe raul Lapuș, la stația hidrometrica Lapușel. Avand in vedere situatia hidrometeorologica actuala si prognoza meteorologica pentru urmatoarele 24 de ore, specialiștii Institutului Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor ( #INHGA ) au actualizat avertizarea hidrologica. Pana la miezul nopții, raul… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

