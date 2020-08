Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au anuntat, duminica dimineata, 30 august, ca in mai multe judete si in municipiul Bucuresti este cod galben de ceata, iar vizibilitatea este redusa in unele locuri sub 200 de metri. In 36 de judete este valabila in continuare atentionarea cod galben de canicula si disconfort termic. Temperaturile…

- Vești proaste de la meteorologi, se intorc furtunile in cinci județe din țara. ANM a emis miercuri o avertizare Cod galben care este valabila pana joi.In intervalul miercuri ora 15:00 – joi ora 2:00, in Bihor, Arad, Hunedoara, Timis si Caras-Severin vor fi perioade cu instabilitate atmosferica, ce se…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, miercuri, o atentionare cod galben de instabilitate atmosferica, valabila pana joi dimineata in cinci judete din vestul tarii. De asemenea, ANM a emis o prognoza meteo pentru Capitala.

- Meteorologii au emis un nou mesaj, de aceasta data cu privire la situația vremii pe parcursul zilei de luni. Este vorba despre o atenționare COD GALBEN, valabila intre orele 10-23, interval in care, conform Administrației Naționale de Meteorologie, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata…

- Meteorologii au emis, joi, o averizare de tip Cod galben de instabilitate atmosferica, valabila in majoritatea județelor Romaniei. Cand va intra in vigoare aflați in paragrafele urmatoare. Cod galben de instabilitate atmosferica Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, astazi, o avertizare…

- Capitala si 22 de judete din Oltenia, Muntenia, vestul Dobrogei, sudul si centrul Moldovei se vor afla vineri sub Cod galben de canicula, potrivit unei atentionari emise de Administratia Nationala de Meteorologie.

- Meteorologii de la ANM au emis un nou avertisment de tip cod galben de ploi torențiale pentru mai multe județe din țara, printre care și Clujul.Avertismentul este valabil in intervalul 04 iunie, ora 12.00 – 04 iunie, ora 22.00.In Maramureș, Crișana și local in Transilvania precum și in zona Carpaților…