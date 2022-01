Cod galben de ceață groasă și polei în vestul țării Meteorologii au emis o atenționare cod galben de ceața și ghețuș valabila in trei județe din vestul țarii. Avertizarea vizeaza zonele joase din județele Arad, Bihor și Timiș. Specialiștii avertizeaza ca in urmatoarele ore local va fi ceața care va determina reducerea vizibilitații sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri, ce va favoriza […] Articolul Cod galben de ceața groasa și polei in vestul țarii a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

