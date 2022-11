Ceața este prezenta in peisaj, marți dimineața, in mai multe zone din țara. Negura este asociata, in unele cazuri, cu un alt fenomen meteo – burnița, ce poate favoriza apariția ghețușului. Meteorologii au emis atenționari nowcasting COD GALBEN. Mai exact, Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, in dimineața zilei de 15 noiembrie, o atenționare […] The post COD GALBEN de ceața, burnița și ghețuș, in zone din mai multe județe ale țarii. Detalii de la ANM first appeared on Ziarul National .