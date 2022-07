Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunta ca valul de caldura si disconfortul termic se mentin, sambata si duminica, in zonele joase din vestul, sudul si, local, in estul tarii. Totodata, in majoritatea regiunilor vor fi ploi si descarcari electrice, fiind emis un Cod galben. Pana sambata seara, in Maramures, Transilvania,…

- ANM a emis o avertizare cod portocaliu de vreme rea ,fenomenele vizate: instabilitate atmosferica accentuata, vijelii puternice, ploi abundente Interval de valabilitate: 2 iulie, ora 12:00 – 2 iulie, ora 22:00 In zonele de munte, in Maramureș, Transilvania, Oltenia, nord-vestul Munteniei și local in…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare de cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata valabila in județul Suceava incepand de astazi, 4 iunie, de la ora 12:00 și pana duminica 5 iunie, la ora 3:00. In intervalul menționat in Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, azi, un COD GALBEN de instabilitate atmosferica temporar accentuata, in zone din 29 de judete. Avertizarea COD GALBEN este valabila de sambata, de la ora 12:00, pana duminica, la ora 3:00. Conform meteorologilor, in intervalul mentionat, in Banat,…

- Meteorologii au emis sambata, 4 iunie, o avertizare cod galben de ploi torențiale și grindina in nordul, centrul și vestul țarii, valabila de la ora 12.00, pana duminica, ora 3.00.„In intervalul menționat vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata care se va manifesta prin frecvente descarcari…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis astazi o atentionare meteo cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata. Potrivit ANM, in intervalul 4 iunie, ora 12.00 5 iunie, ora 03.00 in Banat, Crisana, Maramures, Transilvania, la munte si local in Oltenia si Moldova, vor fi perioade…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis coduri galben și portocaliu de ploi, grindina și vijelii in aproape toata țara, pana luni dimineața. Potrivit specialiștilor, in doar cateva ore, va ploua cat pentru intreaga luna. Cod portocaliu de vreme severa in sudul țarii Interval de valabilitate:…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, o atentionare cod galben care anunta instabilitate atmosferica temporar accentuata, cu averse, descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelii si izolat grindina in Banat, Crisana, Oltenia si local in Transilvania si Muntenia.…