- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare Cod portocaliu de ploi torentiale si vijelii, valabila pe parcursul zilei de duminica in 15 judete din centrul si sud-vestul...

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o noua avertizare Cod portocaliu de ploi insemnate cantitativ, valabila in zone din sapte judete din vestul si centrul tarii, respectiv un Cod galben de instabilitatea atmosferica accentuata, ce vizeaza 15 judete, inclusiv Argeș, pe durata…

- Nu scapam nici in weekend de furtuni. Din contra, Administrația Naționala de Meteorologie tocmai a emis un nou avertisment de vreme rea și a anunțat ca in jur de doua treimi din teritoriu se afla sub cod portocaliu de vijelii și de vreme instabila.

- Intreaga tara se afla sub Cod galben de averse torentiale si vijelii pana marti dimineata la ora 10:00, potrivit unei avertizari emise de Administratia Nationala de Meteorologie. In cea mai mare parte a tarii vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata, ce se va manifesta prin frecvente…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un cod galben de vreme rea, care vizeaza jumatate din teritoriu. Totodata, ANM a realizat și o informare meteorologica, care avertizeaza asupara instabilitaților atmosferice in urmatoarele zile.

- Alerte meteo emise de Administrația Naționala de Meteorologie. Conform instituției, incepand de la ora 10, pana maine la ora 6 in zonele din vest, centru și nord-vest vor avea loc averse puternice, grindina și vijelii. ANM a emis și un cod galben care intra in vigoare astazi, de la ora 13, și este…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o atenționare meteorologica cod galben, valabila joi, intre orele 12 și 22. In intervalul menționat, vor fi ploi insemnate cantitativ și instabilitate atmosferica temporar accentuata. In Maramureș, Crișana și local in Transilvania precum și in zona Carpaților…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare de vreme severa. Județul Alba este sub cod galben in partea de Nord și sub cod portocaliu in partea de Sud. Cod galben: Interval de valabilitate: 20 mai, ora 09:00 – 21 mai, ora 06:00 Fenomene vizate: instabilitate atmosferica temporar accentuata,…