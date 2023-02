Cod galben ANM de vijelii și viscol! 28 de județe sunt vizate A inceput iarna in Romania. Meteorologii ANM au emis mai multe avertizari meteo Cod galben de vijelii, viscol și perioade cu transport de zapada, care vizeaza 28 de județe ale țarii. Potrivit ultimelor informații, avertizarile meteo Cod galben sunt valabile in intervalul 5 februarie, ora 10:00 – 6 februarie, ora 20:00. In Carpații Meridionali și Orientali, local și temporar va mai ninge, iar vantul va avea intensificari cu viteze, in general, de 60…70 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafalele vor depași 80…90 km/h. Vor fi perioade cu transport de zapada, viscol și vizibilitate redusa.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ​​Codul galben de zapada și viscol a fost prelungit de meteorologi pana luni seara la ora 20.00, valul de ger lovind Romania unde temperaturile vor scadea pana la minus 20 de grade in unele zone. In Carpații Meridionali și Orientali, local și temporar va mai ninge, iar vantul va avea intensificari cu…

- Un al doilea cod galben, de intensificari ale vantului și perioade cu transport de zapada in jumatatea de sud a Moldovei, jumatatea de est a Munteniei și Dobrogea, este valabil pana luni, 6 februarie, ora 20. In jumatatea de sud a Moldovei, jumatatea de est a Munteniei și Dobrogea vor fi intensificari…

- Administrația Naționala de Meteorologie ( ANM ) a emis duminica noi avertizari cod galben de viscol, ninsori și intensificari ale vantului care vizeaza zonele montane și cele din estul și sud-estul țarii. De asemenea, meteorologii avertizeaza ca urmeaza cea mai geroasa perioada din aceasta iarna. Incepand…

- Meteorologii anunța ger in urmatoarele zile, iar ninsorile vor continua in mai multe zone ale țarii. In intervalul 5-10 februarie,vremea va fi rece in toate regiunile, cu temperaturi maxime preponderent negative. Va fi ger noaptea și dimineața in regiunile intracarpatice, dar pe arii mai restranse și…

- Meteorologii au emis sambata mai multe avertizari cod galben si portocaliu de ninsori si vant puternic pentru cea mai mare parte a tarii. O avertizare cod galben de viscol si ninsori moderate cantitativ la munte a fost emisa pentru intervalul 04 februarie, ora 11 – 05 februarie, ora 20…

- Meteorologii de la ANM au emis mai multe avertizari de vreme rea valabile in urmatoarele ore. Aproape intreaga țara se afla fie sub cod portocaliu de ninsori și viscol, fie sub cod galben de vant puternic. O avertizare cod galben de viscol si ninsori moderate cantitativ la munte a fost emisa pentru…

- Meteorologii au actualiza, joi, avertizarile de vreme rea si anunta cod galben si portocaliu de precipitatii si vant puternic, pana sambata. Potrivit ANM, in intervalul 19 ianuarie, ora 14 – 21 ianuarie, ora 02.00, este cod galben. In zona montana si local in…

- Meteorologii au anunțat cum va fi vremea de Craciun! Cand vine zapada in Romania. „In saptamana care este poate de cel mai mare interes, saptamana intre 19 și 26 decembrie, din punct de vedere termic vom avea temperaturi in general apropiate de normal. Temperaturile normale pentru cea de-a treia saptamana…