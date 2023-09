Stiri pe aceeasi tema

- Sorana Cirstea (33 de ani, #30 WTA) a fost eliminata in aceasta dimineața in sferturile de finala de la US Open. Invinsa clar de Karolina Muchova (27 de ani, #10 WTA), 0-6, 3-6. Romanca a ratat șansa de a intra in premiera in semifinalele unui Slam, relateaza GSP.ro.Partida dintre Sorana Cirstea și…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea, favorita 30, a fost eliminata, in noaptea de marti spre miercuri, in sferturile de finala ale US Open, ultimul grand slam al anului. Sorana a fost invinsa de a 10-a favorita, sportiva ceha Karolina Muchova, scor 6-0, 6-3, anunța news.ro. Muchova a…

- Sorana Cirstea (33 de ani, #30 WTA) lupta, miercuri dimineața, pentru o calificare istorica in semifinalele US Open. Jucatoarea din Romania o infrunta in „sferturile” de la New York pe Karolina Muchova (27 de ani, a zecea jucatoare a lumii). Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Eurosport.…

- Sorana Cirstea și Karolina Muchova sunt rivale in sferturile de finala la US Open 2023 și vor intra pe teren miercuri, la 2 dimineața, ora Romaniei, acesta fiind primul meci din sesiunea de seara. Sorana s-a calificat pentru prima data in cariera sa in sferturile de finala de la US Open, insa urmatorul…

- Sorana Cirstea o va infrunta pe Karolina Muchova pentru un loc in „careul de ași” de la US Open 2023. Organizatorii turneului american au descoperit ca jucatoarea din Targoviște a atins un record: este cea mai in varsta sportiva care va juca in „sferturile” competiției. Sorana Cirstea este cea mai in…

- Sorana Cirstea s-a calificat in „sferturile” turneului de la US Open 2023, iar specialiștii de la casele de pariuri au avut in sfarșit ochi și pentru ea cand au facut calculele. Sportiva din Romania a devenit a noua favorita la caștigarea turneului, dupa ce Iga Swiatek a fost eliminata, surprinzator,…

- Fotografia judiciara a fostului presedinte american Donald Trump a fost data publicitatii, joi seara, dupa sederea sa de scurta durata intr-o inchisoare din Georgia, unde a fost inculpat pentru presiunile electorale din 2020. Miliardarul apare cu fata posomorata si sprancenele incruntate, aceasta fiind…

- Jucatoarea letona de tenis Jelena Ostapenko (17 WTA, favorita nr. 2) s-a calificat vineri in semifinalele turneului WTA 250 de la Birmingham (Marea Britanie), dotat cu premii totale de 259.203 euro, dupa ce a invins-o in sferturi, cu 6-4, 5-7, 2-6, pe poloneza Magdalena Frech (72 WTA), cea care a trecut…