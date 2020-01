Coca-Cola spune că cei care consumă băutură încă vor sticle de plastic ​Coca-Cola nu va renunța la sticlele din plastic deoarece consumatorii bauturii sunt obișnuiți cu astfel de sticle, a declarat pentru BBC șefa Coca-Cola însarcinata cu sustenabilitatea companiei.



Bea Perez, șefa Coca-Cola pe partea de sustenabilitate, a adaugat ca cei care consuma bautura sunt mai atrași de sticlele din plastic pentru ca ocupa mai mult loc și pot fi deschise și închise ori de câte ori se dorește.



Din pacate, &"Break free from Plastic&", un ONG care vizeaza reducerea cantitații de plastic din comerț, a gasit în 2019 compania Coca-Cola ca… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

