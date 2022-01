Stiri pe aceeasi tema

- Primul studiu clinic autorizat din lume in cadrul caruia participantii sunt expusi in mod deliberat la noul coronavirus cauta voluntari in scopul intensificarii eforturilor pentru dezvoltarea unor vaccinuri mai eficiente, informeaza Reuters.

- Primul studiu clinic autorizat din lume in cadrul caruia participantii sunt expusi in mod deliberat la noul coronavirus cauta voluntari in scopul intensificarii eforturilor pentru dezvoltarea unor vaccinuri mai eficiente, informeaza Reuters. Realizat de Universitatea Oxford, studiul a fost lansat…

- Primul studiu clinic autorizat din lume in cadrul caruia participantii sunt expusi in mod deliberat la noul coronavirus cauta voluntari in scopul intensificarii eforturilor pentru dezvoltarea unor vaccinuri mai eficiente, informeaza Reuters.

- Primul studiu medical din lume autorizat sa expuna in mod deliberat participanții la coronavirus cauta mai mulți voluntari, pentru a contribui la dezvoltarea unor vaccinuri mai bune. scrie Reuters.

- Primul studiu medical din lume autorizat sa expuna in mod deliberat participanții la coronavirus cauta mai mulți voluntari, pentru a contribui la dezvoltarea unor vaccinuri mai bune. scrie Reuters, potrivit Mediafax. Studiul Universitații Oxford a fost lansat in aprilie anul trecut, la trei…

- Marea Britanie este prima tara care a aprobat teste cu oameni. Universitatea Oxford a lansat inca din aprilie 2021 un studiu ce are la baza efectuarea de teste cu oameni infectati voluntar cu Covid.

- Un spital israelian a administrat, luni, doza a patra de vaccin impotriva COVID-19 unui grup de testare, in contextul in care statul din Orientul Mijlociu ia in considerare aprobarea acestei masuri pentru categoriile vulnerabile de populație, in incercarea de a depași creșterea numarului de infectari…

- Ștefan Dascalu, cercetator la Universitatea Oxford, a explicat ca varianta Omicron a SARS-CoV-2 ar putea duce la o presiune foarte mare asupra sistemului sanitar intr-un timp foarte scurt, in condițiile in care datele actuale – unele „superficiale” deocamdata – arata ca este de cinci-șase ori mai…