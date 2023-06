"Inca nu am stabilit (o eventtuala alianta a partidelor din Opozitie - n.r.) Am fost invitat la congresul USR si am onorat invitatia. Am transmis mesajul ca e nevoie de o coalizare a fortelor de centur-dreapta care sa ofere o alternativa credibila (..)", a spus Orban, intr-o interventie telefonica la Realitatea PLUS. Intrebat daca intentioneaza sa il primeasca pe Florin Citu in Forta Dreptei sau daca a avut dicutii cu fostul premier pe marginea acestui subiect, Ludovic Orban a raspuns: "Nu am avut nicio discutie cu el. Ne-am intalnit doar la investirea guvernului (Ciolacu - n.r.). Dl Citu are…