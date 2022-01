Stiri pe aceeasi tema

- Noul guvern al premierului olandez Mark Rutte ar urma sa aiba in componenta un numar record de femei - 14, dintr-un total de 29 de ministri si secretari de stat -, conform unei liste publicate duminica, la peste noua luni de la alegerile legislative, transmite AFP. Lista a fost comunicata…

- Țarile de Jos vor un nou lockdown pentru a preintampina un nou val de infectari cu noua varianta a coronavirusului, Omicron. Spitalele sunt pline, iar personalul medical nu mai face fata numarului mare de olandezi bolnavi de COVID-19. Prim-ministrul olandez Mark Rutte , alaturi de ministrul sanatatii,…

- Guvernul olandez urmeaza sa anunte vineri inasprirea restrictiilor sanitare pentru a lupta impotriva unei recrudescente a cazurilor de COVID-19 in Tarile de Jos, unde politia „se pregateste” pentru noi revolte si proteste, noteaza AFP. In cursul unei conferinte de presa, programata vineri seara, premierul…

- Premierul desemnat Nicolae Ciuca a depus, marți, la Parlament, lista de miniștri și programul de guvernare. Potrivit programului, coaliția PSD-PNL-UDMR poarta numele de Coaliția pentru Reziliența, Dezvoltare și Prosperitate.

- Mai multe state vestice au fost martore in weekend unor proteste de amploare, unele violente, impotriva masurilor pandemice impuse in contextul creșterii abrupte a numarului de cazuri Covid. Drept raspuns, Comisia Europeana le-a transmis luni protestatarilor ca le ințelege „oboseala”, dar respectarea…

- Negocierile privind formarea unui guvern PNL - PSD sunt in derulare. S-a format o lista cu nume ce vor ocupa ministerele.Lista noilor miniștri PSD-PNL conține urmatoarele nume, conform Antena 3:Nicolae Ciuca - prim ministru pentru doi ani, urmand cel mai probabil ca Marcel Ciolacu sa preia mandatul…

- PNL a decis, joi seara, sa forteze votul in parlament pentru un guvern minoritar, alaturi de UDMR. Si asta in conditiile in care, in declaratii oficiale, atat PSD, cat si USR, au anuntat ca nu vor vota acest guvern. Liberalii lucreaza acum la lista cu ministri, iar printre cei care revendica un portofoliu…