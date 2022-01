Stiri pe aceeasi tema

- O intalnire intre membrii coalitiei de guvernare pe tema masurilor din domeniul energiei va avea loc luni. In cadrul sedintei ar putea fi stabilite masurile pe care le va lua Guvernul Ciuca pentru a atenua efectele crizei provocate de cresterea preturilor la energie electrica si gaze. Surse politice,…

- Statul trebuie sa aiba grija de cetațenii sai, iar PSD cere o ședința a Consiliului Superior de Aparare a Țarii pentru rezolvarea problemelor din energie. Președintele PSD, Marcel Ciolacu, spune ca nu mai e timp pentru discuții la televizor, pentru ca situația este grava, iar oamenii au nevoi. Președintele…

- La o saptamana dupa ce Guvernul PNL – PSD – UDMR condus de Nicolae Ciuca a obținut voturile de investire in Parlament, președintele liberal Florin Cițu a declarat la Digi24 ca la cel mai mic derapaj de la programul de guvernare, PNL se va reuni și va decide daca merge mai departe in coaliția de guvernare…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, și-a atacat partenerii din viitoarea guvernare. Ciolacu a declarat, in Parlament, ca masurile luate de PNL au prabușit nivelul de trai din Romania și a promis ca PSD va veni cu masuri pentru a crește nivelul de trai. “Astazi, Romania se afla intr-un punct critic. E unul…

- Liderii PSD și PNL au joi o noua runda de negocieri, la Parlament, dupa ce liberalii au decis sa il desemneze pe Nicolae Ciuca pentru funcția de premier. In prima imagine de la negocierile dintre cele doua partide pot fi observați Nicolae Ciuca și Florin Cițu intr-o parte a mesei, iar de partea cealalta…

- Reprezentantii PNL, PSD, UDMR si ai minoritatilor nationale au avut, marti, primele consultari oficiale impreuna pentru formarea unui nou guvern, iar miercuri vor avea loc discuțiile pe programul de guvernare. „Sper ca pe 18 noiembrie vom avea guvern votat in Parlament”, a spus liderul UDMR, Kelemen…

- Creșterea contribuțiilor catre Pilonul II de pensii private obligatorii figureaza in programul de guvernare PNL UDMR depus in Parlament de premierul desemnat, Nicolae Ciuca. „Creșterea contribuțiilor catre Pilonul II de pensii cu un punct procentual de la 3,75%, cat este in prezent, dupa transferul…

- Nicolae Ciuca noul premier desemnat de Klaus Iohannis, dupa ce propunerea Dacian Cioloș a eșuat in fața votului de investirura, insista ca vrea sa gaseasca soluții pentru ieșirea din criza prin intermediul unui guvern minoritar. ”Cautam susținere pentru un guvern minoritar”, a declarat Ciuca, aflat…