Coaliția caută resurse pentru a micşora impozitarea muncii. Ciolacu: Nu putem vorbi despre un viitor dacă nu intervenim în zona de natalitate "Chiar ieri (luni - n.r.) am hotarat, prin amendamentele pe care le aducem la ordonanta 119, sa venim cu 0,68 de lei pentru toate familiile care au in intretinere trei copii sau pentru familiile monoparentale. Deja exista o evidenta a acestei coalitii indreptate catre familie si catre sustinerea familiilor pentru a avea copii, indiferent ca s-au schimbat prioritatile tinerilor. Intai ei doresc sa isi intemeieze o cariera, pe urma doresc o familie si cam pe ultimul plan vin sa aiba copii. Sunt ferm convins ca vom gasi resursele si de a micsora impozitarea muncii, astfel incat in zona de deductibilitati… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul are raspunderea de a gasi solutii pentru asigurarea conditiilor de facilitare a cresterii natalitatii in Romania si dispune de resursa financiara pentru implementarea unor programe in acest sens, a declarat prim-ministrul Nicolae Ciuca. Seful Executivului a participat, marti, la Palatul Victoria,…

- Deputatul Ionut Mosteanu (USR) i-a cerut luni, in plenul Camerei Deputatilor, ministrului Muncii, Marius Budai sa le spuna cand vor taia pensiile speciale, el acuzand PSD si PNL ca "de luni de zile isi bat joc de pensionarii Romaniei si folosesc durerea lor si modul in care fiecare se gandeste la ziua…

- Mai mulți copii nevoiași din Vrancea vor merge la Teatrul Municipal „Mr. Ghe. Pastia‟ din Focșani pentru a vedea piesele de teatru „Ursul pacalit de vulpe‟ și „Boroboațele lui Vulpino‟. Cei care au vrut sa le faca acest cadou micuților sunt membrii echipei „Impreuna cu voi, alaturi de voi, putem face…

- Ultimii ani au adus cu ei redefinirea unor termeni ale caror ințelesuri ramasesera neschimbate de prea mult timp. Nu mai putem vorbi despre o afacere de succes daca activitatea ei intra in conflict cu mediul inconjurator. Nu mai putem vorbi despre profit financiar benefic daca acesta nu este realizat…

- Ministrul PSD al Muncii, Marius Budai, a declarat sambata, 24 septembrie, la Digi24, ca „efectiv nu se poate trai cu salariul minim in Romania”, iar varianta convenita de el cu partenerii sociali este ca salariul minim brut lunar sa fie majorat in 2023 la 3.000 de lei. Coaliția PSD-PNL trebuie sa ia…

- Ministrul a anuntat ca in cadrul Programului de Dezvoltare Durabila, exista o componenta prin care au alocat resurse pentru componenta de infrastructura pentru situatii de urgenta, 1.200 de ambulante cu un buget de 250 de milioane de euro. El a precizat ca in cadrul acestei compoente este inclusa si…

- Guvernul a adoptat, vineri, ordonanta de urgenta care prevede majorarea salariilor din sectorul bugetar incepand cu 1 august, impactul fiind in jur de doua miliarde lei, a anuntat, la Palatul Victoria, ministrul Muncii.

- Peste 6.000 de timișeni pot transmite „mulțumirile” lor lui Ciuca, Ciolacu și Iohannis. Mesajul PSDNL e clar. Vrei sa muncești part-time? Adu bani de acasa! Gurile de partid sunt mereu infometate, spune senatorul USR, Raoul Trifan. Potrivit ITM, la inceputul lunii, in județul Timiș, aveam peste 6.000…