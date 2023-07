Liderii coalitiei de guvernare s-au pus de acord, in sedinta de miercuri, asupra reducerii posturilor libere dar bugetate din sistemul de stat. Masura ar urma sa se aplice printr-o Ordonanta de urgenta, de la 1 august si ar viza aproximativ 200.000 de posturi. Potrivit surselor, aceasta masura ar aduce la buget, anual, 8 miliarde de lei. Surse social-democrate au precizat ca s-a ajuns la un acord de principiu si in privinta impozitarii cu 1% a cladirilor mai scumpe de 500.000 de euro. Masura ar urma sa se plice si in cazul detinerii mai multor locuinte. Liberalii cerusera o analiza clara…