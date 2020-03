TIR-urile care asteapta iesirea din Romania prin PTF Giurgiu-Ruse formeaza o coada de aproximativ 12 kilometri si ocupa prima banda de mers a DN 5, pana in dreptul localitatii Daia, iar timpul de asteptare a ajuns la 150 de minute. "Asteptam, sunt din Bulgaria si astept de patru ore sa ajung in frontiera, ei spun ca timpul de asteptare la controlul de frontiera este de aproape trei ore, dar cei care ajung acum la coada au de asteptat cateva ore doar pentru a ajunge in punctul de frontiera, iar acolo avem iar de asteptat", a declarat, pentru AGERPRES, un sofer bulgar. In coada formata sunt TIR-uri…