- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a decis instituirea de noi masuri pentru perioada sarbatorilor de iarna, in contextul raspandirii noii variante OMICRON de coronavirus. Noile masuri vor fi aplicate in perioada in perioada 10.12.2021 ora 00:00 –08.01.2022 ora 24:00, pentru persoanele…

- Masuri de CARANTINA pentru cei care se intorc in țara in perioada sarbatorilor, stabilite de CNSU Masuri de CARANTINA pentru cei care se intorc in țara in perioada sarbatorilor, stabilite de CNSU Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința de astazi, 6 decembrie 2021, Hotararea…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat in sedinta de astazi, 6 decembrie 2021, Hotararea numarul 111 pentru stabilirea regulilor de aplicare a masurii carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania valabile in perioada 10.12.2021 ora 00:00 08.01.2022 ora 24:00. Se instituie masura…

- Restricții pentru persoanele care intra in Romania. Masuri pentru perioada 10 decembrie-8 ianuarie. Hotararea CNSU Comitetul pentru Situații de Urgența a emis luni hotararea nr. 111 privind stabilirea regulilor de aplicare a masurii carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania valabile in perioada…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta propune prelungirea starii de alerta in Romania pentru alte 30 de zile, incepand de marți, 9 noiembrie. Printre altele, starea de alerta presupune menținerea obligativitații purtarii maștii de protecție in toate spațiile publice inchise și deschise, precum…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat, vinerea trecuta, hotararea privind stabilirea restricțiilor care vor fi impuse pentru a limita efectele valului patru al pandemiei in Romania, hotarare validata apoi și in ședința de Guvern. Astfel, incepand de astazi, 25 octombrie, accesul va…

- Noile restrictii decise de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) prevad instituirea carantinei de noapte, intre orele 22.00 si 05.00, inchiderea magazinelor la ora 21, si accesul in timpul zilei in centrele comerciale sau alte magazine doar persoanelor vaccinate sau trecute prin boala.…