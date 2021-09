Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE – Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat in sedinta de joi mai multe masuri in contextul pandemiei de COVID-19. Prezentam integral textul Hotararii nr. 73 ‘HOTARARE nr. 73 din 23.09.2021 privind stabilirea unor masuri necesar a fi aplicate in contextul pandemiei de COVID-19…

- Se schimba total regulile de pandemie. Persoanele vaccinare vor putea iesi din casa fara restrictii, chiar daca localitatile lor intra in carantina, la incidenta de peste 6 la mie, nu peste 4 la mie, asa cum este acum. Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat Hotararea numarul 73 prin…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat astazi, 2 septembrie 2021, Hotararea numarul 65 pentru abilitarea Ministerului Educației și Ministerului Sanatații in vederea emiterii unui Ordinului comun prin care sa fie stabilite masurile de organizare a activitații in cadrul unitaților/instituțiilor…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) se reuneste in sedinta joi pentru a adopta noi masuri in contextul pandemiei de COVID-19, potrivit unei informari a Guvernului. In reuniunea CNSU, care se va desfasura inaintea sedintei Executivului, urmeaza sa fie actualizata si lista…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) se reuneste in sedinta joi pentru a adopta noi masuri in contextul pandemiei de COVID-19, potrivit unei informari a Guvernului. In reuniunea CNSU, care se va desfasura inaintea sedintei Executivului, urmeaza sa fie actualizata si lista tarilor cu…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat, in ultima sedinta, o hotarare privind noi masuri de relaxare in contextul pandemiei de COVID-19, incepand cu data de 1 august. Prezentam integral textul hotararii CNSU: HOTARARE nr. 50 din 26.07.2021 privind propunerea…

- Noi relaxari de la 1 august, in Romania #Covid Foto: Arhiva/ MApN. Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat, în ultima sedinta, o hotarâre privind noi masuri de relaxare în contextul pandemiei de COVID-19, începând cu data de 1 august.…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat Hotararea nr. 42, privind actualizarea statelor, in functie de incidenta.Avand in vedere propunerile Institutului National de Sanatate Publica referitoare la clasificarea tarilor teritoriilor in functie de ratele de incidenta cumulata,in conformitate…