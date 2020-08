Stiri pe aceeasi tema

- Lista țarilor din „zona galbena” a fost actualizata. Cine intra de astazi in carantina, la intoarcerea in Romania Lista țarilor/zonelor cu risc epidemiologic a fost actualizata conform Hotararii nr 36 din 21.07.2020 a Comitetului Național pentru Situații de Urgența. Lista intra in vigoare de la data…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a adoptat in sedinta de luni Hotararea numarul 42, care instituie masura carantinei pentru persoanele care sosesc in Romania din 6 regiuni ale Regatului Spaniei, fara a fi suspendate zborurile spre si dinspre Romania, relateaza Agerpres. Este vorba…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat, luni, o decizie prin care se instituie carantina pentru persoanele care sosesc din șase regiuni ale Spaniei. Masura este in vigoare pana la 31 august. Potrivit hotararii, se instituie masura carantinei pentru romanii care sosesc din șase regiuni…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat, luni, o decizie prin care se instituie carantina pentru persoanele care sosesc din sase regiuni ale Spaniei. Potrivit hotararii, se instituie masura carantinei pentru romanii care sosesc din sase regiuni ale Spaniei. ”Pentru Regatul Spaniei masura…

- UPDATE – 1 – S-a suspendat ordinul prin care cei care vin din Spania intra in carantina. ȘTIREA INIȚIALA, MAI JOS! Persoanele care vin din Spania vor fi carantinate la domiciliu, timp de 14 zile, incepand de marți, dupa ce Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a actualizat lista cu țarile din…

- Persoanele care vin din Spania vor fi carantinate la domiciliu, timp de 14 zile, incepand de marți, dupa ce Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a actualizat lista cu țarile din Zona galbena, unde exista un risc epidemiologic ridicat din cauza numarului mare de cazuri de COVID-19, potrivit…

- Republica Moldova ramane in lista galbena a țarilor cu risc epidemiologic ridicat, publicata de Institutul Național de Sanatate Publica de la București. Per total, sunt 41 de state cu risc epidemiologic ridicat din care, daca vin in Romania, fie ca sunt cetațeni romani sau straini, trebuie sa stea in…

- Centrul Național de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile publica situația la zi a infecțiilor cu noul coronavirus: sunt 9.952.507 cazuri confirmate in lume, din care 498.519 decese.La nivel global se inregistreaza 9.952.507 cazuri confirmate de infecție cu coronavirus, din care…