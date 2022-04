CNSCBT: În ultima săptămână, o creștere alarmantă a numărului cazurilor de gripă clinică In intervalul 28 martie – 3 aprilie a.c., in țara noastra au fost raportate 2.812 cazuri de gripa clinica, comparativ cu 85 de cazuri in aceeași perioada a anului trecut, in timp ce, intre 21 -27 martie a.c., au fost inregistrate 1.585, cazuri de gripa clinica, transmite Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT). De asemenea, in saptamana, 28 martie – 3 aprilie a.c., la nivel național numarul total de infecții respiratorii acute (gripa clinica, IACRS și pneumonii) au fost de 75.628, de 1,9 ori mai mare comparativ cu aceeași saptamana a sezonului trecut (38.581)… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

